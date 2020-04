Jarige royals op zondag: tante Daisy viert heerlijk in nachtjapon en tante Anne spelt de jonkies subtiel de les

De kogel is door de kerk: het huwelijk van de Britse prinses Beatrice wordt uitgesteld. Corona is de spelbreker. Beatrice zou op 29 mei in de kapel van St. James's Palace haar jawoord geven aan de Italiaanse vastgoedmagnaat Edoardo Mapelli Mozzi.



"Er zijn geen plannen om een andere locatie te kiezen of een groter huwelijksfeest te plannen. Ze zijn helemaal niet meer met hun huwelijk bezig, er spelen nu veel grotere zaken. Pas al de tijd rijp is, zullen er nieuwe plannen gemaakt worden”, bevestigt een woordvoerder van de twee aan People Magazine. Door corona hadden Beatrice en haar verloofde al enkele aanpassingen doorgevoerd. De geplande receptie in de tuinen van Buckingham Palace werd in maart alvast afgeblazen.



Het koppel (foto) kiest voor een "bescheiden" aanpak, weg van de pers en het grote publiek, door het seksschandaal waarin Beatrices vader prins Andrew verwikkeld zit. Maar een bruiloft in héél intieme kring zit er dus ook niet in.