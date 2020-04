B&B uitbaters Elly en Eric in Spanje ontkennen gerucht: "Tot nu toe geen verbod op zomertoeristen"  

Voor de sociale uitbaters is het ongewoon stil in de B&B. Maar de eenzaamheid valt wel mee zegt Elly, die dankzij de technologie in contact blijft met vrienden en familie. En ook de financiële klap valt wel mee zegt ze: "We hebben nu geen inkomsten, maar we hebben wel geluk dat ons pand volledig afbetaald is. Wij hebben gelukkig niet zoveel kosten. Maar het is natuurlijk niet fijn als je zonder inkomsten valt."