Stad Deinze voorziet zélf mondmaskers voor inwoners: “Willen onze inwoners beschermen, koste wat kost”

“Mondmaskers zijn de volgende stap in de strijd tegen het coronavirus. Het is dan ook logisch dat we ook onze burgers willen beschermen”, legt burgemeester Jan Vermeulen uit. “Daarom willen we voor 15 mei aan elk gezin in Deinze minstens één mondmasker geven.”

Het aankopen en verspreiden van de mondmaskers is een serieuze investering voor de stad. “Het is inderdaad een fikse investering, maar een die we doen voor onze inwoners. Wij moeten zorgen dat het goed gaat met hen, dat we samen die strijd tegen Covid-19 winnen”, zegt burgemeester Vermeulen. “Het is ook niet zomaar een gadget maar een heel nuttig beschermingsmiddel. Zelfs na de coronacrisis kan zo’n mondmasker handig zijn als je bijvoorbeeld door een vervuilde omgeving moet fietsen.”