Brusselse is drijvende kracht achter burgerinitiatief in Spaans dorpje: "Geweldig om te zien hoe groot solidariteit is"

Sinds maandag 13 april mogen mensen die niet-essentiële beroepen uitoefenen weer naar het werk en voor het eerst sinds het begin van de gezondheidscrisis raadt de regering aan om mondmaskers te dragen. In Madrid deelt de politie die gratis uit aan busstations, maar in Quijorna waar Muriel woont doet de burgervader dat zelf, tot grote verrassing van Muriel: "Op maandag stond die man al om zes uur ‘s ochtends aan de bushalte van het dorp mondmaskertjes uit te delen. Dat is pas inzet!"

Muriel vraagt zich af wanneer ze weer naar haar laboratorium zal kunnen. Terwijl de vaste kosten zoals huur verder blijven lopen, blijft ze als zelfstandige haar sociale bijdrage en belastingen betalen voor een activiteit waarvan ze niet weet of ze er ooit nog winst mee zal kunnen maken. "In België kregen kleine zelfstandigen meteen 4.000 euro, maar hier moeten we blijven betalen zonder dat we inkomsten ontvangen", zegt ze.

Toch wil ze positief blijven: "Ik zou kunnen klagen over hoe slecht de overheid reageert, maar daarmee schieten we niet op. Ik wil mijn steentje bijdragen, al is het niet veel. Ik vind het geweldig mee te mogen maken hoe solidair dit volk wel is. Het is hartverwarmend te zien hoeveel mensen hun steentje hebben bijgedragen. Uiteindelijk zijn we hier om elkaar te helpen, want welke zin zou het leven anders hebben?"