Systeem dat botsingen met heftrucks voorkomt, helpt nu om veilige afstand te bewaren op de werkvloer

De Nationale Veiligheidsraad laat bedrijven toe opnieuw op te starten als ze de veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Eén belangrijke regel is dat de veilige afstand tussen werknemers zo goed als mogelijk gegarandeerd moet worden. Dat betekent dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar moet houden. Dat is echter niet op elke werkvloer makkelijk om toe te passen. Het bedrijf Goossaert uit Gentbrugge, bij Gent, heeft daarom een systeem ontwikkeld dat daarbij kan helpen.