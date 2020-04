Patiënten blijven weg bij de tandarts: "Corona gebruiken als excuus om niet te gaan"

"We krijgen opvallend weinig telefoons van mensen met tandproblemen", vertelt tandarts An Huygh uit Keerbergen aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Ik vermoed dat mensen die sowieso niet graag naar de tandarts gaan nu het coronavirus als argument gebruiken om niet te gaan, maar er zijn ook mensen die denken dat tandartsen hen niet kunnen of willen helpen."

Nochtans kunnen patiënten nog altijd bij tandartsen terecht. "Wij blijven werken, wij zijn telefonisch bereikbaar. Oordelen we op basis van dat gesprek dat een patiënt hulp nodig heeft, dan maken we een afspraak. Al is dat wel onder strikte voorwaarden", aldus An. Zo moeten tandartsen de nodige beschermingsmaatregelen nemen. "Als tandarts ben je altijd in contact met bacteriën en virussen, onze leefwereld is een milieu dat krioelt van bacteriën. Wij hebben dus sowieso standaardbeschermingsmateriaal in onze praktrijk. Maar nu zijn we verplicht om faceshields te dragen, chirurgische kledij en hoogwaardige mondmaskers. Dat hebben wij niet standaard en hebben wij ook niet gekregen van de overheidsdienst voor Volksgezondheid. We kunnen dus überhaupt niet bijzonder veel patiënten zien omwille van het beperkte beschermingsmateriaal."