Als we uit deze coronacrisis willen geraken, moeten we iedereen testen op het virus en op (mogelijke) immuniteit 

Dergelijke inspanning zal ook de pandemie in kaart brengen. We weten nog steeds niet of we een klein tipje of een groot deel van de ijsberg zien. We kunnen extrapoleren en modelleren gebaseerd op zeer beperkte gegevens, maar dat leidt tot de meest uiteenlopende schattingen van het te verwachten aantal besmettingen, doden en benodigde intensieve bedden. De kleinste fout in de parameters van een exponentieel fenomeen kan resulteren in projecties die er twee-, tien- of honderdvoudig naastzitten.