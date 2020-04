Bosbranden rond Tsjernobyl opgelaaid, wind stuurt rookpluimen over hoofdstad Kiev

Dinsdag meldde de Oekraïense overheid echter dat de bosbranden grotendeels onder controle waren. Er zou geen vuur meer zijn, alleen nog smeulende bosgrond. Het regenweer heeft de honderden brandweerlui een handje geholpen. De autoriteiten lieten ook weten dat er wel een lichte verhoging van het radioactieve cesium 137 is vastgesteld, maar dat de stralingsniveaus onder de normen bleven.



Nu blijkt echter dat de branden op drie plaatsen weer opgelaaid zijn door de harde wind. En die wind - een noordwestenwind - stuurt de rookpluimen ook over de hoofdstad Kiev, zo'n 150 kilometer verderop naar het zuidoosten. De luchtkwaliteit is er naar verluidt extreem slecht. Een dikke laag rook hangt over de stad. De autoriteiten in de hoofdstad raden de bevolking aan om ramen en deuren dicht te houden en in huis te blijven.

De opgelaaide branden zouden volgens de overheid geen gevaar vormen voor de kerncentrale zelf of andere kritische infrastructuur.