Het coronavirus is ook de gevangenismuren binnengedrongen, al valt het daar voorlopig mee. Twaalf gedetineerden zijn zeker besmet met het coronavirus op een populatie van iets meer dan 9.600. In het Jan Portaels-ziekenhuis in Vilvoorde maakt men zich klaar om zieke gedetineerden op te vangen. De eersten kunnen komen zodra het ziekenhuis en het Gevangeniswezen hun akkoord officieel hebben ondertekend.