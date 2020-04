U mag vandaag uw echtgenoot in de bloemetjes zetten, al is dat niet altijd even evident…

"Ik kan volledig mezelf zijn bij hem", "Hij is mijn steun en toeverlaat, zowel in goede als in slechte dagen", "Hij doet me lachen, iedere dag opnieuw", "Hij is mijn rots in de branding", "Hij weet wat hij wil en sleept me zo mee in zijn wildste ideeën", "Als ik hem bezig zie met de kinderen, dan weet ik dat ik goed gekozen heb", "Ik kan vaak niet wachten om hem ’s avonds terug te zien". Allemaal opmerkingen die vrouwen, en mannen, wel eens durven opperen als het over hun echtgenoot gaat. En dus mag die echtgenoot ook wel eens extra in de bloemetjes gezet worden. Op deze "Husband Appreciation Day" bijvoorbeeld die jaarlijks op de 3e zaterdag van april plaatsvindt. Al kan die echtgenoot er ook soms een zootje van maken en dat wordt door hun partners, of zelfs door henzelf, dan graag op sociale media gedeeld.