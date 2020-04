Gouverneurs opnieuw aan zet in exitstrategie van Trump, Björn Soenens: "Een verpletterende verantwoordelijkheid"

Opvallend: nadat Trump eerder deze week had gezegd dat hij als president de baas is en zou bepalen wanneer alles zou gebeuren, legt hij nu de verantwoordelijkheid bij de gouverneurs van de verschillende Amerikaanse staten.

"Donald Trump dekt zich eigenlijk een beetje in en wil er geen datum op plakken. Hij laat het aan die gouverneurs over", merkt correspondent Soenens op. "Nu zegt hij “you call the shots”. Het zijn de gouverneurs die het moeten beslissen en dat is een verpletterende verantwoordelijkheid."



De gouverneur van de staat New York maakte al bekend dat, wat hem betreft, de lockdown van kracht blijft tot zeker 15 mei. New York is het epicentrum van de uitbraak in de Verenigde Staten. Die hebben tot op vandaag 678.711 besmettingen geteld, en 34.641 doden.

Bekijk hier fragmenten uit de persmededeling van de Amerikaanse president: