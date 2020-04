Alleen doe-het-zelfzaken met algemeen assortiment en tuincentra mogen open

Met een ministerieel besluit heeft de regering meer duidelijkheid gegeven over welke winkels juist vandaag opnieuw open mogen. De Nationale Veiligheidsraad had woensdag beslist dat doe-het-zelfzaken en tuincentra weer open mogen, maar er heerste veel onduidelijkheid over welke winkels het juist gaat. Onder meer de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en UNIZO hadden daarom meer duidelijkheid gevraagd.