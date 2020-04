Studenten hogeschool VIVES zullen examens afleggen in Kortrijk Xpo

In elke zaal kunnen telkens 100 studenten op een veilige afstand examens afleggen. Sowieso zullen de helft minder examens op papier zijn. De andere helft zal gebeuren via opdrachten of een digitaal examen. "Kortrijk Xpo is een goede aanvulling op onze eigen gebouwen", zegt algemeen directeur van VIVES Joris Hindryckx. "We gaan werken met 3 shiften per dag. Dat betekent dat er per dag 600 studenten een examen kunnen afleggen. Daar zit telkens een uur tussen om alles te kunnen ontsmetten."

Ook de studenten van de universiteit KULAK moeten in enkele gevallen hun examen afleggen in Kortrijk Xpo. Bij Howest zetten ze heel fel in op digitale examens.