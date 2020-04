Wat met de economie na corona? "De toestand is ernstig maar niet hopeloos"

Desondanks hebben we nog wat tijd. "Uit onze simulaties blijkt dat het niet iets van maanden is, maar dat het gerust tot 1, 2 of 3 jaar mag duren", aldus Baert. "Maar we mogen niet naar een situatie gaan waarbij we op langere termijn minder groei kennen. Dat zou echt een probleem zijn, wanneer de groei onder de rente terechtkomt en het percentage dat de overheid op haar schulden moet betalen groter is dan het percentage welvaartsgroei."

Baert waarschuwt voor snelle maatregelen die verkeerd kunnen uitpakken. "Het gaat erom dat we de juiste uitgaven doen." Zo moet de overheid erover waken dat de huidige maatregelen voor tijdelijke werkloosheid er niet toe leiden dat het vervangingsinkomen voor sommigen te hoog wordt. "Dat vinden we geen goed idee. Werken moet ook in deze tijden lonen. Mensen moeten nog altijd het perspectief hebben om weer aan de slag te gaan."

Dreigen tijdelijke werklozen dan toch nog het gelag te gaan betalen? "Als die maatregel van tijdelijke werkoosheid wordt verlengd, moeten we misschien wel een maximumpercentage zetten op dat vervangingsinkomen, in vergelijking met het normale loon." Stijn Baert heeft er vertrouwen in dat de arbeidsmarkt de economie zal volgen, als de economische motor weer aanslaat. "Economische groei en arbeidsmarkt gaan hand in hand. Het is dus belangrijk om de economie weer aan te zwengelen door de juiste uitgaven te doen." Niet wanhopen, met andere woorden. "De toestand is ernstig maar niet hopeloos."