Wijndomein in Liezele beschermt druivelaars tegen vrieskou met kaarsen 

Het inzetten van de kaarsen is een traditionele methode uit de wijnbouw die in de hele wereld gebruikt wordt. "Op het koudste moment van de nacht steken we de kaarsen aan en die helpen om de temperatuur aan de grond licht te doen stijgen. Dat zorgt ervoor dat de knoppen aan de druivelaars niet stukvriezen en beschermd blijven", zegt Roeline van Ham van wijndomein Valke Vleug.

Voorlopig is het nog niet duidelijk of het ook gewerkt heeft. "We houden de scheutjes nu goed in het oog om te zien of er vriesschade is, maar we zijn nog niet helemaal zeker of het gewerkt heeft", aldus van Ham. Ze wachten dus bang daar in Liezele want de coronacrisis voelen ze ook in de wijnsector. "We hebben gelukkig niet enkel de inkomsten van onze eigen wijn, maar we hebben ook nog een webwinkel waar we verschillende soorten wijn van over de hele wereld verkopen. Die draait voorlopig nog goed. Maar normaal leveren we ook aan restaurants. Nu die niet open zijn, is dat wel een grote hap uit ons budget", zegt van Ham nog.