Wouter Torfs: "We hoopten op duidelijke lijst Belgische webshops, maar overheid onderneemt geen actie"

Torfs keek voor zijn oproep vooral richting sectororganisaties Comeos en Unizo, maar ook naar de overheid. Een maand later stelt hij vast dat uit die richtingen maar weinig initiatief komt.

Geen officiële lijst

De voorbije weken zijn tal van initiatieven opgedoken van lijsten die beweren een verzameling te zijn van Belgische webshops. Allemaal heel fijne initiatieven volgens Wouter Torfs, maar het blijft behelpen voor de consument op deze manier. "Al die lijsten hebben zeker hun verdienste maar er is niet één grote officiële lijst die ondersteund wordt door de overheid. Dat is heel jammer want die versnippering die op deze manier ontstaat is geen goede zaak voor de Belgische klant en de Belgische bedrijven. Sommige initiatieven gaan ook wat te kort door de bocht. Het is niet omdat een website eindigt op '.be' dat het daarom een Belgische webshop is."

Volgens Torfs zijn er wel enkele initiatieven die de moeite waard zijn om je op te baseren wanneer je wil online shoppen: Webshops van bij ons, Winkel hier (dit is een initiatief van Unizo) en Koop in je buurt.

Tandje bijsteken

"De Inspecteur" merkt dat heel wat luisteraars hun online aankopen willen doen bij Belgische webshops, maar dat er tal van problemen opduiken. Soms is er een lange levertijd, is het online-aanbod zeer beperkt of zijn de verzendkosten veel hoger dan bij buitenlandse websites.

Wouter Torfs roept zijn Belgische collega's dan ook op een tandje bij te steken op dit vlak. "We moeten concurrentieel worden met onze buitenlandse collega's en zorgen dat we er staan. Het kan niet zijn dat de consument Belgisch koopt uit een soort medelijden, we moeten zorgen dat het even aangenaam is voor de consument om te kopen op een Belgische webshop als op een buitenlandse website. Anders is de stap naar een Bol.com heel snel gemaakt, en misschien wel begrijpelijk."