Zwaluwverhuis op luchthaven Zaventem: "Vogels en vliegtuigen gaan niet samen"

De verhuis van zo’n huiszwaluwkolonie is niet eenvoudig. Zwaluwen zijn honkvast, de vraag is of ze de weg naar de nieuwe nesten gaan vinden. “Zwaluwen zijn honkvast, ze keren altijd terug naar de plek waar ze geboren zijn”, zegt Lies Heirman van Regionaal Landschap Brabantse Kouters. “Ze zullen hoe dan ook teruggaan naar de plek op de luchthaven waar hun nest hing. Ze gaan dat natuurlijk niet meer vinden want alle nesten zijn intussen verwijderd. Dan gaan ze hopelijk in de omgeving beginnen zoeken naar een geschikte plek. We gaan wel geluiden afspelen aan de nieuwe kunstnesten die zijn opgehangen. Zo hopen we dat ze die vinden en zich daar gaan nesten.”