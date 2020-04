Britse veteraan wandelt bijna 25 miljoen euro bij elkaar en krijgt felicitaties van prins William

Dat de hype nog lang niet gaan liggen is, bewijst de gloednieuwe single die Tom Moore de afgelopen dagen opnam met de Britse zanger en acteur Michael Ball. Met hun versie van "You'll never walk alone" willen ze nog meer geld ophalen voor de Britse ziekenhuizen. De single is nog geen dag gelanceerd of hij staat al op één in de lijst van meest gedownloade songs op iTunes. Je kunt hem hier beluisteren en download. Op 30 april wordt Moore 100 jaar. "Het zou fantastisch zijn, mocht hij dan op nummer één staan in de Britse hitlijsten", zegt Ball. Maar wellicht zal dit al sneller het geval zijn.