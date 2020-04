Ook voor Maggie De Block is telewerk niet eenvoudig: “Dit is gekkenwerk”

92 vragen dienden de parlementsleden in voor minister Maggie De Block in de commissie. Maar de minister had amper 35 minuten om die allemaal te beantwoorden. “C’est dingue” (dit is gekkenwerk, red.), liet de Block zich ontvallen, mogelijk op een moment dat ze dacht dat haar microfoon uit stond.



Ondertussen moest De Block ook al aanwezig zijn op het Overlegcomité met de verschillende regio’s: “Dit vergt heel veel, twee vergaderingen tegelijk volgen”, klinkt de minister gefrustreerd. "Met mijn linkeroor in de Kamer, en met mijn rechteroor in het OCC waar we het hebben over de woonzorgcentra."