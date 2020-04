De vrouw die het eerste coronavirus bij de mens ontdekte

Het uitzonderlijke talent van Almeida bleef ook in het Verenigd Koninkrijk niet onopgemerkt en A.P. Waterson, professor microbiologie aan de St Thomas's Hospital Medical School, wist haar in 1964 te overhalen terug te keren naar Groot-Brittannië om er haar werk met elektronenmicroscopen voort te zetten in de medische school, een van de oudste en meest prestigieuze in het VK. Het is overigens in het St Thomas's Hospital dat de Britse premier Boris Johnson is opgenomen met COVID-19.

Almeida maakte er de eerste beelden met immuun-elektronmicroscopie van het rubella- of rodehondvirus en werkte er rond het hepatitits B-virus en verkoudheidvirussen. Voor die laatste virussen begon ze samen te werken met dokter David Tyrrell, die in Salisbury in Wiltshire onderzoek deed naar verkoudheden.

Tyrrell werkt met nasale stalen van vrijwilligers en zijn team slaagde erin veel van de met 'gewone' verkoudheden geassocieerde virussen te kweken in hun laboratorium, maar niet allemaal.

Een virus in het bijzonder, B814, dat afkomstig was van een leerling uit Surrey in 1960, weerstond hardnekkig aan alle pogingen om het te kweken in de normale celculturen. In orgaanculturen bleek het uiteindelijk wel te groeien en Tyrell wilde weten of het gezien zou kunnen worden onder een elektronenmicroscoop.

Dus stuurde hij stalen naar Almeida, en die slaagde erin de virusdeeltjes zichtbaar te maken. Ze beschreef ze als griepvirusachtig maar toch niet precies hetzelfde. Later, bij de publicatie van de foto's, zouden Tyrrell en Almeida ze omschrijven als "niet te onderscheiden van de deeltjes van infectieuze vogelbronchitis", een zeer besmettelijke ziekte van de luchtwegen bij kippen die veroorzaakt wordt door een ander coronavirus.

Tyrrell en Almeida hadden het eerste menselijke coronavirus geïdentificeerd.

Hun studie over het nieuwe virus werd echter geweigerd door een wetenschappelijk tijdschrift omdat de experten die de studie moesten nalezen voor publicatie, vonden dat het om 'slechte foto's van griepvirusdeeltjes' ging, zo zei medisch journalist George Winter aan BBC News.

Uiteindelijk werd de studie over virusstam B814 toch gepubliceerd in het British Medical Journal in 1965, en in 1967 verschenen de eerste foto's van het coronavirus in het Journal of General Virology.

Volgens Winter waren het Tyrrell en Almeida die, samen met professor Waterson, het virus de naam coronavirus gaven, omdat het een kroon of krans lijkt te hebben op de foto's, die veroorzaakt wordt door de eiwitspikes die uit de buitenwand van het virus omhoogsteken en lijken op de corona - de buitenste laag van de atmosfeer - van de zon. Andere bronnen zeggen dat de term voor het eerst gebruikt werd in 1968 door een groep virologen in het tijdschrift Nature.