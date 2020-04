Meer dan 4.500 skiërs dienen een klacht in tegen Tirol: "De overheid heeft niet snel genoeg gehandeld"

De consumentenorganisatie verwijt de overheid in Tirol dat ze niet snel genoeg gewaarschuwd heeft voor besmettingsgevaar van het coronavirus. Bovendien zouden ze ook niet snel genoeg de getroffen gebieden hebben afgesloten. "Daarom is Tirol, en in het bijzonder Ischgl een hotspot geworden voor de verspreiding van het coronavirus in heel Europa", staat er in de aanklacht.