Herbekijk: De grootse coronabenefiet "One world: together at home", met ook een optreden van Angèle

De speciale benefiet was een mix van muziekoptredens via streaming, en getuigenissen van zorgpersoneel en medische experts. De Amerikaanse talkshowpresentatoren Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon en Stephen Colbert leidden alles in goede banen. Bekende gezichten als talkshowpresentatrices Oprah Winfrey en Ellen DeGeneres, voetballer David Beckham en zijn vrouw Victoria, en acteurs Matthew McConaughey en Idris Elba speelden ook een rol in de uitzending.

De muzikale affiche, die de Amerikaanse zangeres Lady Gaga mee heeft samengesteld, oogt indrukwekkend. Naast jong talent als Billie Eilish, doen een pak gevestigde waarden uit diverse muziekgenres mee: Céline Dion, Chris Martin (Coldplay), Pharrell Williams, Andrea Bocelli, The Rolling Stones, Paul McCartney, Alicia Keys en sir Elton John, die in 1985 ook optrad tijdens "Live Aid", de grote benefietactie van zanger Bob Geldof om geld in te zamelen voor de hongersnood in Ethiopië.

Bekijk hier "You can't always get what you want" van de Rolling Stones en lees voort onder de video: