"Summer of '69" niet meer favoriete nummer uit de jaren 80 van de Radio 2-luisteraar, ABBA neemt de fakkel over 

De muziek uit de jaren 80 stond deze week centraal bij Radio 2. Tot vrijdagavond konden luisteraars hun drie favoriete nummers kiezen, voor een plek in de "Top 80 van de jaren 80". Die werd vandaag op Radio 2 gepresenteerd door Siska Schoeters en Peter Verhulst.

Verrassing aan de top van de lijst, want ABBA stoot met "The winner takes it all" überklassieker "Summer of '69' van Bryan Adams van de troon. Het ABBA-nummer uit 1980 gaat over het einde van een relatie. Het lied had oorspronkelijk een andere titel, "The story of my life", maar kwam toch uit onder de iconische zin die door zangeres Agnetha Fältskog wordt gezongen in het refrein. Groepsleden Björn Ulvaeus en Benny Andersson hebben het lied geschreven, en hoewel het lijkt te gaan over de scheiding van Ulvaeus en Fältskog in 1979, wordt dat door beiden met klem ontkend. In de ABBA-film "Mamma mia!" zingt actrice Meryl Streep een bijzondere versie van het nummer, die je hier kan bekijken.