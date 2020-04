Reconstructie: hoe virale berichtjes op Snapchat vorig weekend tientallen jongeren de straat op joegen in Anderlecht

In die zin tapten de populaire Snapchatters die de jongeren opzweepten, uit hetzelfde vaatje als radicaal-linkse en radicaal-rechtse accounts, die hun achterban opjutten met informatie die in polariserende taal verpakt is.

Die Snapchataccounts op zich zijn niet zo talrijk, al blijven ze wel aantrekkelijk voor duizenden jongeren in Brussel die op de hoogte willen blijven van lokale initiatieven, advertenties en nieuws. Maar in Brusselse wijken waar de relatie met de politie al jaren verstoord is, dragen dergelijke berichten natuurlijk niet bij aan maatschappelijke rust of vertrouwen in de politie. Intussen wacht iedereen af wat het onderzoek rond de dood van Adil zal opleveren.