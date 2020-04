Maar 1 op de 5 met coronasymptomen isoleert zich voor ze huisarts contacteren: "Net dan meest besmettelijk"

Maar wat de wetenschappers van Sciensano nog het meest willen benadrukken, is ons gedrag wanneer we de huisarts bezoeken. Maar 1 op de 5 mensen die symptomen heeft (19 procent) en een huisarts contacteert, beslist om op voorhand in thuisisolatie te gaan. Dat wil zeggen dat je niet meer buiten komt, en eigenlijk ook apart slaapt en eet.

Nochtans vragen de virologen om dat eigenlijk in alle gevallen te doen. “Dat is een zeer belangrijke handeling”, legt Steven Van Gucht uit. “Mensen zijn meestal meest besmettelijk bij het prille begin van de symptomen. Dan wordt het meeste virus geproduceerd en is de kans het grootst dat men andere mensen gaat besmetten.”