Amerikaanse president Donald Trump steunt protesten tegen coronamaatregelen op Twitter

Een exacte datum op al deze versoepelingen wou Trump echter niet plakken. Hij legde de verantwoordelijkheid bij de gouverneurs. Eerder zei Trump zelf nog dat hij meer macht had dan de gouverneurs. Maar donderdag legde hij de beslissingsmacht dan toch bij hen, omdat de situatie niet in elke staat dezelfde is. "Elke staat is verschillend. Ze zijn allemaal mooi en we houden van ze allemaal, maar ze zijn erg verschillend", aldus de president.