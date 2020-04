In het hele land gaan doe-het-zelfzaken weer open. En dat bracht de uitbaters van cafés op de Vlasmarkt in Gent op ideeën. Op initiatief van Mario Vuylsteke van de Charlatan, veranderden verschillende cafés in heuse doe-het-zelfzaken. Onze huisfotograaf Alexander Dumarey ging vanochtend een kijkje nemen. Ondanks de verdienstelijke transformatie blijven alle cafés voor onbepaalde tijd gesloten.