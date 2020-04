Zahida is de eerste vrouwelijke taxichauffeur van Pakistan. Voor haar dé manier om te overleven. Ze is 56, heeft zes kinderen en verloor tot twee keer toe haar man. Ze moet dus op eigen benen staan. Ze werkt in een mannenwereld in een maatschappij waar vrouwen moeten vechten voor hun rechten. Bekijk hierboven de "Vranckx"-reportage over deze opmerkelijke vrouw.