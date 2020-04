Minister van Onderwijs Weyts (N-VA) suggereert: "Schooljaar misschien wat langer", vakbonden niet akkoord

Een ander geluid bij het Gemeenschapsonderwijs (GO) en het katholiek onderwijs. De koepels willen het voorstel allebei bespreken. "Wij staan zeker open voor het voorstel om zo lang mogelijk les te geven, en dan de deliberaties op een later moment te laten gebeuren", zegt GO-bestuurder Raymonda Verdyck.

Wel wil Verdyck dat de beslissing ultiem bij de scholen terechtkomt, en moet er een juridisch kader komen. "Voor leerkrachten eindigt het schooljaar volgens het decreet op 30 juni", klinkt het. Een aanpassing zou dan ook in "een nooddecreet moeten worden opgenomen". Verdyck: "Scholen kunnen dan gebruik maken van dit kader, maar kunnen zelf kiezen."

Het katholiek onderwijs zit volledig op dezelfde lijn. "De mogelijkheid creëren is zeker een goed idee, maar voor ons is het aan de lokale school om dan te beslissen of ze van die mogelijkheid gebruik maken", zegt topman Lieven Boeve.

Hij gaat in tegen de vakbonden die vinden dat daardoor onrespectvol met leerkrachten wordt omgegaan. "Ik denk dat er zeker respect moet zijn voor de leerkrachten die zo hard hebben gewerkt", klinkt het. "Samen met hen in overleg gaan over het einde van het schooljaar, is niet in tegenstelling met dat respect."