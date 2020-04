Winkels blijven open en leerlingen gaan naar school: gaat Zweden goed om met de coronacrisis?

Van Gucht legt uit dat je de aanpak die de verschillende landen hanteren niet kan vergelijken, omdat je nog niet kan zeggen in welke mate een land initieel besmet was. “Het ene land is in de beginfase veel harder getroffen dan het andere land. Dat weten we op dit punt nog niet. De vakantieperiodes lopen bijvoorbeeld niet overal gelijk en het reisgedrag is overal anders.” Kortom, het vergelijken van de doeltreffendheid van maatregelen die elk land toepast is onbegonnen werk.