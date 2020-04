Chalet in Balen volledig verwoest door brand

Een ouder echtpaar dat in de chalet woont, was thuis toen de brand uitbrak. Ze waren aan het koken op hun elektrisch fornuis, toen er iets misliep. Ze konden zichzelf tijdig in veiligheid brengen. Niemand raakte gewond. De brand woedde hevig en de dakbedekking die uit roofing bestond, veroorzaakte veel rook. De rookpluim was zelfs tot ver in de omgeving te zien. Wat de oorzaak is van de brand, moet nog onderzocht worden door een branddeskundige die ter plaatse komt. De bewoners logeren nu voorlopig bij hun zoon.