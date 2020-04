De wereld draait door ondanks corona: de sprinkhanenplaag in Oost-Afrika krijgt een tweede adem

Een humanitaire ramp is dus grotendeels vermeden, maar de sprinkhanenplaag kon wel uitbreiden naar Oeganda, Tanzania en Zuid-Soedan. Vele zwermen zijn ook niet bestreden. Landbouwer George Kanyi – die een boerderij heeft in Laikipia, in het centrum van het land – heeft de bestrijdingsvliegtuigen niet gezien. Nochtans hebben woestijnsprinkhanen al zijn tomaten- en aardappelplanten vernield. Een investering van 4.200 euro voor niets.

Dat vertelt hij aan Paul Mwaniki, een journalist die in de regio woont en die wij op pad stuurden. “De sprinkhanen kwamen op een zondag,” zegt hij, “een dag waarop we niet werken. De dag daarop troffen we de schade aan. Die was enorm.”