Eerste Brusselse slechtvalken van het seizoen geboren, volg de valkenkoppels via een webcam

Op de beelden is het voor een leek wellicht niet te merken, maar het valkenkoppel op de Sint-Michiels- en Sint-Goedelkathedraal is niet meer hetzelfde als de voorbije jaren. Het “historische” koppel dat er sinds 2004 in Brussel nestelde, bleef vorig jaar plots weg. Het wijfje, dat toen al 17 jaar oud was, werd gewond teruggevonden in Brussel. Ondanks alle zorgen kon ze niet meer vrij gelaten worden en is ze opgenomen in een dierenasiel.

Het goede nieuws is dat er dit voorjaar opnieuw een koppel broedt in de kathedraal. Mannetje en wijfje zijn geringd. Hij is geboren in de Sint-Guido-kerk van Anderlecht in april 2017 en zij in de lente van 2016, op de koeltoren van het Duitse Frimmersdorf, enkele kilometers ten westen van Keulen.

Behalve op de kathedraal, in Ukkel en in Sint-Lambrechts-Woluwe, broeden slechtvalken nog op een tiental andere plaatsen in het Brussels Gewest.