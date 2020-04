Ouders spenderen gemiddeld 4 tot 5 uur per week per kind aan begeleiding bij schoolwerk

Kinderen in het secundair onderwijs spenderen in deze coronatijden gemiddeld 4 uur per dag aan leertaken thuis. Dat was ook wat de overheid voor ogen had. Wat de leertijd betreft zit het dus wel snor. Maar scholen mogen het aantal taken nu niet opdrijven, zeggen de onderzoekers.

Lagere-schoolkinderen besteden ongeveer 2 uur per dag aan thuiswerk, voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis is dat ongeveer 20 minuten langer. Hier is het belangrijk om de verschillen niet verder te laten toenemen, zeggen de onderzoekers.