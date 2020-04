Kunnen we zeker zijn dat corona-apps onze privacy respecteren?

Nee, zegt ontwikkelaar Wouter Van Hecke, de privacy is niet in gevaar. Althans niet met de app "covid-19-alert" die hij en zo'n 35 medewerkers ontwikkeld hebben. Hij wijst elke vergelijking met de apps in China of Zuid-Korea af, waar de overheid wél inzicht krijgt in het doen en laten van de gebruikers van de app, die zich ook met naam en toenaam moeten identificeren in de app.