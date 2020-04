Vanaf morgen afstandsonderwijs met nieuwe leerstof, heel wat scholen nog druk in de weer

In veel scholen wordt vandaag nog hard gewerkt om morgen, na de paasvakantie, te kunnen starten met de zogenoemde preteaching. Door de coronacrisis moeten de scholen nog zeker twee weken gesloten blijven. Maar om de leerachterstand bij de leerlingen te beperken, heeft de Vlaamse regering besloten dat de scholen vanaf morgen toch afstandsonderwijs moeten starten met nieuwe leerstof. Onze ploeg ging kijken hoe ze zich voorbereiden in de Vrije Centrumschool in Roeselare.