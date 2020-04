Leuvenaars krijgen gratis bloemenzaadjes bij de bakker

Normaal kunnen de Leuvenaars de zaadjes ophalen in het stadskantoor of de bibliotheek. Maar door het coronavirus kan dit niet meer. "We mogen ons enkel en alleen nog maar verplaatsen voor essentiële zaken. Toch kregen we heel veel vragen van Leuvenaars of er geen oplossing was en na wat zoeken zijn we terechtgekomen bij de bakkers. Iedereen moet daar toch zijn voor een brood, dus het was een ideale combinatie."