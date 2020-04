Liveblog - Voor het eerst deze maand minder dan 5.000 patiënten in ziekenhuis, vanaf morgen minder triageposten open

Traiteurs en uitbaters van feestzalen zitten met veel vragen. Massabijeenkomsten zijn verboden tot eind augustus, maar horen feesten in privékring zoals trouwfeesten daar ook bij? Afstand houden op een trouwfeest lijkt alvast onmogelijk. Toch is er veel onduidelijkheid, ook bij de trouwers zelf, die hun feest in juli of augustus willen geven. Zal dat kunnen? De sector wil wéten hoe het zit.

Of die duidelijkheid er op korte termijn komt, is nog maar de vraag. Het is niet zeker of er op de eerstvolgende Veiligheidsraad van komende vrijdag al een beslissing wordt genomen over privéfeesten, waaronder trouwfeesten. Op de Veiligheidsraad zal er wel gepraat worden over kleinere openbare evenementen, en onder welke voorwaarden die kunnen doorgaan.

