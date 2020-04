In Steenokkerzeel is er nog elke zondagvoormiddag de wekelijkse markt. Volgens de coronamaatregelen zijn openbare markten verboden, maar voedingskramen mogen blijven staan als ze echt onmisbaar zijn. De burgemeester zegt dat dat in zijn gemeente het geval is, het gemeentebestuur heeft ook maatregelen genomen om iedereen afstand van elkaar te laten houden. De marktkramers zijn tevreden.