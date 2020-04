Rondjes rijden met quad draait uit op dodelijk ongeval in Poesele

Het ongeval gebeurde rond 0.30 uur in Poesele, in Oost-Vlaanderen. Twee mannen uit Aalter en Oostrozebeke maakten er op een quad een niet-essentiële verplaatsing. “Op een bepaald moment reden ze een oprit van een bedrijf op. Daar begonnen ze rondjes te draaien”, verduidelijkt het parket. “Bij dat manoeuvre kantelde de quad en overleed de passagier die achter de bestuurder zat. De bestuurder, een 31-jarige man uit Aalter, werd aanvankelijk in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Daar week uiteindelijk het levensgevaar.

Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse. Volgens de eerste vaststellingen zou er geen andere partij betrokken zijn bij het ongeval. Het voertuig is in beslag genomen en het rijbewijs van de bestuurder is ingetrokken. Het parket spreekt niet van een joyride, maar wel van aanwijzingen van onvoorzichtig rijden. Het parket zoekt nu uit waarom ze die oprit waren opgereden en hoe de quad kon kantelen.