Geen nieuwe leerstof, geen examens en "zomer is zomer": waarom is het schooljaar anders over de taalgrens?

En dan nog dit. Volksgezondheid is een federale bevoegdheid, onderwijs zit bij de gemeenschappen. Dat komt onvermijdelijk in Brussel bijeen, waar de VGC voor Nederlandstaligen en de COCOF voor de Franstaligen verantwoordelijk zijn voor onderwijs. Zullen Nederlandstalige kinderen dan eerder naar school moeten dan hun Franstalige vriendjes, of omgekeerd?

Daarvoor zijn alle ogen gericht op de Veiligheidsraad, die op vrijdag opnieuw bijeenkomt. Daar moet een beslissing vallen over kleinere festivals, eventueel ook zomerreizen, en misschien ook over de scholen. Tenminste, als de plooien tussen de gemeenschappen tegen dan zijn gladgestreken. Gisteren was alvast te horen dat het overleg over de openingsdatum met de koepels en de vakbonden in Vlaanderen eerst wordt opgestart, voor er met de Franstaligen wordt gesproken.