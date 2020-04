Schutter in politie-uniform doodt zeker 16 mensen in Canada: "Nooit gedacht zo wakker te worden"

De politie kreeg zaterdag een melding van een schietpartij in Portapique. Daarbij zijn minstens 16 mensen omgekomen. Een zoektocht van ruim twaalf uur eindigde met een achtervolging en de dood van de schutter. Eén agent stierf daarbij, één agent raakte gewond.

De premier van de provincie Nova Scotia, waar Portapique ligt, zegt erg geschrokken te zijn. "Ik had me nooit voor kunnen stellen dat ik wakker zou worden met het nieuws dat er een schutter op de vlucht was. We staan met heel Nova Scotia achter alle slachtoffers en nabestaanden", aldus Stephen McNeil.

De schutter had een politie-uniform aan en reed in een auto die erg leek op de politieauto's van de lokale eenheid. Ooggetuigen zagen dat de man op de snelweg achtervolgd werd door politieauto's.

De Canadese politie identificeerde de dader als de 51-jarige Gabriel Wortman. Portapique is een plattelandsstad in Nova Scotia, op zowat 130 km van de provinciehoofdplaats Halifax.