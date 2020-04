Pedagoog: "Thuisleren is een heel moeilijke evenwichtsoefening, geef aan leraar zeker door wat lukt en wat niet"

Pedro De Bruyckere werkt ook mee aan het draaiboek om de scholen weer te openen. Of dat zal gebeuren op 4 mei is nog lang niet zeker. "Voor iedereen is het beter dat de scholen weer zouden opengaan, maar in andere landen zien we ook dat het gefaseerd verloopt, want de veiligheid moet worden gegarandeerd." Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) sprak eerder al over prioriteit geven aan het lager onderwijs, maar data zijn nog niet bekend.