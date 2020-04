Niet sociaal dat sommige tijdelijk werklozen nu netto meer verdienen

Ten eerste moeten we ook in periodes waarin het verdedigbaar is om tijdelijk veel geld uit te geven, zorgen dat we het doelmatig uitgeven. Zomaar geld rondstrooien is niet aan de orde. Een situatie waarin vele burgers het water aan de lippen staat – groepen van ondernemers, zelfstandigen en tijdelijk werklozen – maar, tegelijk, door een kluwen aan toeslagen, anderen een hoger inkomen overhouden aan niet werken dan aan werken, kan nooit doelmatig zijn. In economische termen spreken we van “deadweight loss”: middelen komen momenteel terecht bij wie ze eigenlijk niet nodig heeft.