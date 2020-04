Waar zijn de zwerfkatten in Mechelen gebleven?

Daarom doet het dierenasiel in Mechelen, samen met de stad, een oproep naar iedereen die een zwerfkat ziet, om dat te melden. Dat kan via de website van Dierenbescherming Mechelen vzw, of via het meldpunt dierenwelzijn@mechelen.be. De katten worden dan gevangen, gesteriliseerd en teruggeplaatst. De sterilisatiecampagne, voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben om hun katten te laten steriliseren of castreren, blijft ook nog steeds doorlopen en kan via het centraal meldpunt ook in orde gebracht worden.