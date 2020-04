Je immuunsysteem snel versterken door voeding of supplementen: kan dat?  

“An apple a day keeps the doctor away (een appeltje per dag houdt de dokter buiten)”, zegt het spreekwoord. Slaap genoeg, beweeg, rook niet, vermijd stress. Eet gezond. Het motto is een mantra geworden, altijd hetzelfde, bijna saai, maar het blijft onomstootbaar overeind, en nu zeker.



“Zorg ervoor dat je zeker 300 gram groenten eet per dag, en 250 gram fruit. Veel kleuren, veel soorten. De helft van je bord gevuld met groenten, een vierde eiwitten, een vierde koolhydraten. Drie volkoren boterhammen ’s ochtends met beleg. En niet beleg met een boterham. En beperk je porties. Bouw eens veggie-dagen in.”

“Ik vertel het graag in termen van méér, zegt Sels. “Méér groenten. Méér fruit. We eten er nog altijd veel te weinig van in België. Meer volkorengranen. Je moet het vooral ook kunnen volhouden, want zoals gezegd: je gezondheid verbeteren en je weerstand op peil houden handel je niet af in één dag.”

"Er sterven nog altijd zoveel mensen aan de gevolgen van obesitas." Het klinkt als een oproep van Patrick Mullie. "Obesitas leidt tot diabetes, hart- en vaatziekten, kanker, economisch absenteïsme. Er staan nog altijd 3.000 frisdrankautomaten in scholen... Het is een interessante periode om er iets aan te doen. We zien nu namelijk dat we maatregelen kunnen nemen als we willen. Gebruik je gezond verstand."

Een gezonde, evenwichtige levensstijl om je afweersysteem op peil te houden. Voor COVID-19, en andere kwalijke ziektes.