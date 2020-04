Busbouwer VDL en Dovy Keukens starten weer op aan halve kracht

Volgens de Vlaamse ondernemersorganisatie VOKA is vier op de tien West-Vlaamse ondernemingen bezig met zo'n heropstart. Bij busbouwer VDL in Roeselare starten ze maandag gedeeltelijk weer op. 350 van de 700 medewerkers gaan weer aan de slag.

Elke werknemer zal zijn temperatuur moeten laten meten vooraleer hij of zij binnen mag. "Dat gebeurt contactloos", zegt Peter Wouters van busbouwer VDL. "De scanner signaleert of de persoon mag doorgaan of niet. Wie een te hoge lichaamstemperatuur heeft, moet terug naar huis."

Ook bij Dovy Keukens in Roeselare starten ze maandag voor de helft weer op. Tegen het einde van de week kunnen de medewerkers ook opnieuw keukens plaatsen bij mensen thuis. "Dat zullen we eerst doen in nieuwbouwwoningen waar niemand aanwezig is", zegt Mario Muylle van Dovy Keukens.