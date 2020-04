Zendmast in Pelt in brand gestoken: mogelijk verband met desinformatie rond corona

In Pelt, in de provincie Limburg, is gisterenavond een zendmast van Proximus en Telenet in brand gestoken. Dat bevestigt de lokale politie. Op sociale media circuleert de complottheorie dat de stralen die een 5G-mast uitzendt, verband houden met het coronavirus, ook al heeft 5G daar niets mee te maken. De zendmast in Limburg maakt echter geen gebruik van 5G. Ook in Nederland en het Verenigd Koninkrijk werden al zendmasten in brand gestoken. Het parket onderzoekt of de theorie ook hier een rol speelde.