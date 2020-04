10 jaar na de ramp met Deepwater Horizon: een oceaanbodem vol zeesnot en zombiekrabben

Het duurde liefst 87 dagen vooraleer ingenieurs het lek konden dichten. In al die tijd stroomden er volgens het Amerikaans milieuagentschap 4 miljoen vaten olie in zee, of meer dan 600 miljoen liter. Al is dat cijfer volgens Tinka Murk, hoogleraar Ecologie van Mariene Dieren aan de Universiteit van Wageningen in Nederland, intussen achterhaald. In “De ochtend” op Radio 1 zei ze dat er wellicht meer dan 400 miljoen vaten in zee zijn terechtgekomen.