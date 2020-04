Afstand bewaren? Deze 9 dieren geven het goede voorbeeld

Nu het coronavirus rondwaart, wordt ons verteld dat we minstens anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Die vorm van social distancing is nodig om niet besmet te geraken. Wie het daar moeilijk mee heeft, kan misschien inspiratie zoeken in het dierenrijk. Want er zijn dieren genoeg die de eenzaamheid verkiezen boven het leven in groep. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) heeft er 9 opgelijst.